Не потрібно обирати своїм президентом людину з кругозором майора КДБ

Олексій Мельников Публіцист

Олексій Мельников

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правлячі майори так і залишилися майорами

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Скандал с вероятными попытками российского начальства вмещаться во внутренние дела Соединённых Штатов – выборы Президента страны, позволяет российскому обществу накануне выборов Президента России в марте 2018 года, сделать важный вывод.

Никогда не нужно избирать своим Президентом человека с кругозором майора КГБ.

Этот свой «масштаб майорской личности» в неизменном виде В.В. Путин демонстрирует уже 18 лет везде, где нужно не просто плыть на волне высоких цен на нефть, обогащая своих дружков, но принимать решения.

Война с Украиной, сирийская авантюра – из той же области, что и вероятная причастность российского начальства к политическим убийствам А.В. Литвиненко, Б.Е. Немцова, попытке переворота в Черногории и вмешательство во внутренние дела Соединённых Штатов. В этом же ряду аферы с т.н. «госкомпаниями», включая истории с «Башнефтью» и «Роснефтью».

Везде, буквально во всём, вместо политики – методы майорской агентуры.

И рядом с ними – там, где уже взяли за шиворот, трусливый ход в крысиную нору, только мокрый нос и жёлтые зубы с усами торчат наружу – игра в «ничего не знаю», «ни в чем не участвовал», «попробуйте доказать», «рискните достать».

Страх отвечать за сделанное, и от этого страха – сделать всех граждан России заложниками своих действий, растлевая их пропагандой против США. Спрятаться в «мы». Гнить и погибать – так всем российским «миром».

То, что делает В.В. Путин – глупость даже с точки зрения «реальной политики».

Допустим, В.В. Путин и другие его майоры госбезопасности хотят, чтобы США и Европа не помогали оппозиции внутри России. Для этого подлый закон об «иностранных агентах», шельмование посредством телевизора и т.п.

Но если это так – зачем же вы, майоры, полезли во внутренние дела Соединённых Штатов? Почему не хотите сделать в отношении других того, чего от них требуете в отношении себя? И неужели непонятно, что Соединённые Штаты не потерпят вмешательства в свою политическую жизнь, с их глобальной мощью найдут, что вам ответить? Куда вы лезете? Зачем? Это самое глупое, что мог придумать В.В. Путин и его майоры госбезопасности.

Проблема для страны с В.В. Путиным в том, что он потерял чувство реальности – он давно стал азартным игроком.

И он всё более теряет осторожность, втягивая в опасные игры 150 миллионов российских граждан. Он верит, что хорошая карта будет идти ему в руку всегда, что ничего страшного не случится.

Ставки всё выше. Отрыв от реальности всё больше. Час расплаты всё ближе.

Джерело: блог Олексія Мельникова

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