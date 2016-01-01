В чому полягає відмінність між Кримом та Палестиною

Дмитро Співак Громадський діяч (м. Одеса)

Дмитро Співак

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Палестина

Іноді, для зміцнення власної політичної ваги, краще опинитися в меншості, але однозначно заручитися підтримкою потужного партнера

Мовою оригіналу

В международной политике не бывает четких догм и моральных устоев. В международной политике даже не всегда бывает последовательность позиций. В международной политике доминируют исключительно интересы твоей страны. Иногда, сиюминутные, иногда краткосрочные, иногда на долгую перспективу. А потому, реальная задача любой дипломатии – это четко формировать эти национальные интересы, формулировать собственные приоритеты и отыскивать любую возможность реализовывать и воплощать их в жизнь. Стремясь, при этом, заручиться поддержкой более сильных и влиятельных государств. Особенно это важно, когда речь идет о сильных региональных игроках. Все остальные нюансы - обычные эмоции, которым нет место в геополитических раскладах. И поэтому, внешняя политика государства, которое претендует на субъектность, должна строиться на прагматизме и стратегическом видении перспективы.

Все эти постулаты в полной мере касаются конфликта, который разгорается после поддержки нашей делегации в Совбезе ООН т.н. антиизраильской Резолюции. В этой Резолюции идет речь о запрете Израилю строить свои поселения на спорных территориях «Западного берега» реки Иордан и Восточного Иерусалима. В ответ на волну жесткой критики в адрес наших дипломатов в отношении того, что мы испортили отношения с Израилем, представители МИДа формулируют свою позицию очень просто. Мол, Украина пострадала от оккупации Крыма, а потому мы не можем поддерживать оккупацию любых территорий, в том числе оккупацию Израилем некоторых Палестинских земель. Немного странно, ведь сам Израиль недавно поддержал антироссийскую Резолюцию того же Совбеза ООН и признал Крым оккупированным Российской Федерацией. Более того, Украинская позиция в данном аспекте не только, на мой взгляд, непоследовательна, но и недостаточно профессионально подготовленная. Почему? Да потому, что совершенно некорректно и недальновидно сравнивать статус Крыма и статус спорных территорий Восточного Иерусалима. Крым – всеми признанная часть суверенного государства Украина, а территории «Западного берега» - спорные. И всегда ими были. В этом и кроются фундаментальные отличия и трактовки. Неоспоримым фактом есть то, что юридические данные этих земель никогда не обладали четкой государственной закрепленностью и признанной независимостью. И это очевидный факт.

Краткая история этого вопроса уходит далеко в прошлое. История становления и развития даже современного Иерусалима ХХ века ярко характеризует постоянные конфликты, в том числе дипломатические, вокруг СПОРНЫХ земель между представителями арабского и еврейского миров. Уже позже, сразу после провозглашения государства Израиль в 1948 году, представители пяти арабских государств (Иордания, Египет, Ирак, Сирия и Ливан) напали и оккупировали эти земли, дав им в 1950 году название «Западный берег». Однако, уже в 1967 году, в ходе Шестидневной войны, Израиль отвоевал эти земли и начал там свое расселение, оставив некоторую территорию Палестине. Возникает резонный вопрос, как же реагировало международное сообщество и международное Право на все эти спорные моменты? В том же 1967 году была принята историческая Резолюция ООН под номером 242. Она вошла в анналы, как самая непонятная и трудно трактуемая в истории международных отношений. Каждая из сторон трактуют вопрос принадлежности границ и территорий по-своему. Однако, дословно эта Резолюция лишь призвала к миру «внутри признанных и…безопасных границ». А где проходят эти границы, по ситуации на 1949 и 1967 годы, в Резолюции ничего не сказано. Более того, один из тех, кто писал черновик этой Резолюции, заместитель Госсекретаря США по международной политике Юджин Ростоу, говорил, что смысл и подтекст этого Решения базируется на том, что Израиль может контролировать эти территории до того момента, пока арабские соседи…не придут с ним к мирному соглашению. После чего Израиль должен будет отойти к «…безопасным и признанным мировым сообществом границам». Многие другие участники той исторической Сессии, а именно представитель Великобритании и Советского Союза, так же подтвердили, что было зафиксировано право Израиля отойти к границам, которые будут отвечать требованием безопасности. Согласитесь, неоднозначно и спорно.

И самое главное. С тех пор нет ни единого общепризнанного юридического документа, который бы аннулировал право евреев жить в Иудее и Иерусалиме. Ни единого официального признания этих земель Палестинскими. А потому, часто бытует ошибочное мнение про оккупацию Израилем территории другого государства. А все, что спорно и неоднозначно, всегда будет иметь разные подходы и трактовки. Тем более, когда существует непростая историческая подоплека.

Весь этот небольшой исторический экскурс лишь подтверждает спорность такого решения наших дипломатов и некорректность сравнения ситуации с Крымом с землями «Западного берега». А, учитывая факт, что Израиль постоянно сталкивается с террором и находится в многолетнем состоянии гибридной войны, его стремление закрепить именно эти границы, как фактор безопасности, вполне справедливые. И это без учета религиозных факторов и исторической принадлежности разных святынь города Иерусалима различным конфессиям.

Таким образом, можно смело говорить о том, что официальная позиция Украины по отношению к своим партнерам из Израиля, не в полной мере соответствует современным вызовам международной политики и национальным интересам самой Украины. Конечно, можно говорить о том, что кроме Вашингтона, все 14 членов проголосовали «За» эту Резолюцию. Однако, в международной политике не всегда находясь в ситуативном большинстве, ты одерживаешь победу. Кроме того, позиция, например, Великобритании была всегда такой. Ведь именно они «создавали» Иорданию на землях Палестины. И вообще, голосование ряда европейских стран можно объяснить боязнью арабского мира. Израиль – единственная демократия на Близком Востоке. В данном контексте, мне представляется, что партнерство с Израилем принесло бы гораздо больше политических и экономических дивидендов Украине, нежели такой конфликт. А конфликт неизбежен, о чем недвусмысленно заявил Премьер Израиля Нетаньяху, отменив для начала официальный визит Премьер-министра Гройсмана. А это очень серьезный шаг. С далеко идущими последствиями. Следует так же учитывать жесткую негативную оценку по этой резолюции Дональда Трампа и его однозначную произраильскую позицию.

Таким образом, Украинская дипломатия приняла, возможно, тактически правильное, и в какой-то мере, технологически обоснованное решение. Но только, в какой-то мере. В стратегическом смысле дальнейших геополитических раскладов, в том числе касающихся решения наших собственных проблем, это решение было опрометчивым. И не имеющее, на мой взгляд, четких и осязаемых выгод. Как политических, так и экономических.

Иногда, для укрепления собственного политического веса, лучше оказаться в меньшинстве, но однозначно заручиться поддержкой мощного партнера, нежели в общем ряду с сомнительной перспективой.

Джерело: Обозреватель

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»