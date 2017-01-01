У Запоріжжі активісти організували цілодобове блокування «Сбербанку»

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Блокування банку

Сьогодні працівникам банку активісти дозволили забрати свої речі

Біля будівлі центрального відділення російського «Сбербанку» у Запорізькій області триває акція протесту проти «бізнесу країни-агресора».

Біля двох входів до установи представники «Національного корпусу» розмістили бетонні блоки з написами «Добро пожаловать в Россию», «Вход только по паспортам ЛНР и ДНР» та «Увага! Це банк країни-агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші».

Також активісти організували цілодобове чергування на входах до території, що займає банківське відділення, і оголосили, що акція буде безстроковою.

«Сьогодні розпочали блокування центрального офісу у Запорізькій області. Будемо безстроково блокувати саме цю будівлю. Тут є три входи, які ми заблокували – і для транспорту, і для людей. Сьогодні ми дозволили працівникам забрати свої речі, щоб ми не казали, що ми не даємо їм вийти. А з завтрашнього дня взагалі нікого не будемо пускати. Також плануємо працювати і по відділеннях, які є у місті – це близько десятка», – розповів організатор акції Максим Зайченко.

Коментувати ситуацію працівники банківського відділення відмовились.

Нагадаємо, 18 березня понад півсотні активістів замурували вхід у центральне відділення Сбербанку, що в середмісті Тернополя. 13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

20 березня активісти силою закрили відділення російського «Сбербанку» в Краматорську.

Станом на 20 березня російський «Сбербанк» розблокував роботу свого відділення в Тернополі, відділення в Києві й Дніпрі, як і раніше, заблоковані.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

Сьогодні стало відомо, що російський «Сбербанк» активно займається пошуком варіантів швидкого виходу з українського ринку.

Джерело: Радіо Свобода