У Сумах активісти заблокували «Сбербанк»

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Активісти в Сумах вже втретє за цей рік пікетують «Сбербанк»

У Сумах близько 20 активістів влаштували акцію протесту біля «Сбербанку Росії». Про це повідомляє місцеве видання 0542.ua.

Учасники протесту розклеїли листівки на вікнах та дверях будівлі з текстом «Увага. Це банк країни-агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші». Балончиками з фарбою було написано: «Геть, окупанти», «Стоп смерть».

До слова, цьогоріч це вже третій протест активістів проти роботи «Сбербанку» в Сумах.

За попередньою інформацією, ніхто із співробітників не постраждав, вони відразу ж покинули місце роботи.

Нагадаємо, 18 березня понад півсотні активістів замурували вхід у центральне відділення Сбербанку, що в середмісті Тернополя. 13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

20 березня активісти силою закрили відділення російського «Сбербанку» в Краматорську.

Станом на 20 березня російський «Сбербанк» розблокував роботу свого відділення в Тернополі, відділення в Києві й Дніпрі, як і раніше, заблоковані.

21 березня активісти організували цілодобове блокування «Сбербанку» у Запоріжжі.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

21 березня стало відомо, що російський «Сбербанк» активно займається пошуком варіантів швидкого виходу з українського ринку.