АТО: бойовики здійснили 75 обстрілів за добу, двоє українських бійців загинули

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Українські військовослужбовці

Українські захисники загинули внаслідок атаки диверсійно-розвідуваальної групи противника

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу, 12 березня, російсько-терористичні війська 75 разів обстріляли позиції українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились позиції неподалік Миколаївки, а під мінометним вогнем Славне, Гнутове, Павлопіль та Березове. Зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем ворог бив по захисниках Широкиного, Водяного, Талаківки та Красногорівки.

На Донецькому напрямку під мінометним вогнем російських окупантів опинились укріплення сил АТО поруч шахти Бутівка, Луганського та Невельського. По позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а згодом до обстрілів долучив танк.

На Луганщині під вогнем мінометів опинились позиції поруч Катеринівки, Богуславського, Новоолексіївки, Попасної, а стрілецької зброї та кулеметів окупанти обстріляли Валуйське.

На Маріупольському напрямку в результаті бойового зіткнення з ворожою ДРГ загинуло двоє українських захисників.

Нагадаємо, що один із загиблих вчора в зоні АТО - боєць першої штурмової роти 24 ОШБ «Айдар» Сергій Голубєв.

Як повідомляв «Главком», в суботу після ворожих обстрілів без електроенергії залишилась Авдіївка, Життєвоважливі об'єкти міста підключено до альтернативного енергоживлення.

Також під загрозою постачання води у Маріуполь: бойовики обстрілюють насосну станцію

Згодом в ОБСЄ повідомили, що через обстріли призупинила роботу Донецька фільтрувальна станція