Аваков показав відео сутички в районі блокади Донбасу

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Поліція затримала 37 осіб, які здійснили напад на учасників блокування залізниці

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив відео сьогоднішнього зіткнення в районі проведення блокади Донбасу.

«Нехай це мерзенне відео з сьогоднішньої сутички на ж / д колії біля Кривого Торця, яке публікую нижче - покаже всім, що час тітушок в марлевих пов'язках пішло. І немає, воно не змінилося часом тітушок, які вдягнули камуфляж», - зазначив він у своєму Facebook.

Як пише Аваков поліція, затримала 37 осіб і «буде так діяти і далі - незалежно від кланів справа або зліва, моїх або ваших уподобань, симпатій і антипатій».

«Іншого не може бути, якщо ми не хочемо жити в країні права між папуасом в марлевій масці і матросом Залізняком», - заявив він.

28 лютого у поліції Донеччини повідомили про затримання 37 осіб, які здійснили напад на учасників блокування залізниці.

Як повідомлялося, невідомі штурмують один з редутів, який звели блокувальники на Донбасі. У Штабі блокади заявили, що перші дві спроби штурму відбиті, тітушки відійшли та перекрили підходи та під'їзди до редуту.