Аваков показав відео сутички в районі блокади Донбасу
- Вчора, 23:46
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Розсилка
Поліція затримала 37 осіб, які здійснили напад на учасників блокування залізниці
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив відео сьогоднішнього зіткнення в районі проведення блокади Донбасу.
«Нехай це мерзенне відео з сьогоднішньої сутички на ж / д колії біля Кривого Торця, яке публікую нижче - покаже всім, що час тітушок в марлевих пов'язках пішло. І немає, воно не змінилося часом тітушок, які вдягнули камуфляж», - зазначив він у своєму Facebook.
Як пише Аваков поліція, затримала 37 осіб і «буде так діяти і далі - незалежно від кланів справа або зліва, моїх або ваших уподобань, симпатій і антипатій».
«Іншого не може бути, якщо ми не хочемо жити в країні права між папуасом в марлевій масці і матросом Залізняком», - заявив він.
28 лютого у поліції Донеччини повідомили про затримання 37 осіб, які здійснили напад на учасників блокування залізниці.
Як повідомлялося, невідомі штурмують один з редутів, який звели блокувальники на Донбасі. У Штабі блокади заявили, що перші дві спроби штурму відбиті, тітушки відійшли та перекрили підходи та під'їзди до редуту.
За даними Штабу, більша частина так званих тітушок «явно має ознаки військового вишколу, проте особистості нападників поки не встановлені. Штаб приймає всі заходи забезпечення безпеки та деблокування редуту, але прибуває допомога і до «тітушок».
Один із захисників редуту, який отримав ножове поранення, госпіталізований. Загрози життю немає.
Нагадаємо, вчора учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.
Активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області.
Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.
15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.
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