Авакова від активістів охороняє харківський спецназ

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Кордон поліції біля входу в будівлю МВС

Охороняє вхід до МВС харківський батальйон поліції особливого призначення

Поліцейський спецназ щільним кордоном стоїть на вході у будівлю Міністерства внутрішніх справ України, щоб активісти, які пікетують будівлю, не змогли прорватися до приміщення.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», охороняє вхід до МВС харківський батальйон поліції особливого призначення.

Як повідомлялося, низка партій націоналістичного спрямування, зокрема ВО «Свобода», «Правий сектор» та інші, пікетують Головне управління МВС України.

Активісти вимагають жорстко покарати керівництво міністерства, «яке допустило цинічне побиття, арешти й переслідування націоналістів, зокрема й ветеранів московсько-української війни», 9 травня.

Нагадаємо, вранці 9 травня активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

Після цього поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. 11 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту представнику Добровольчого руху ОУН Василю Парфенкову.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк оприлюднив фото та відео, на якому зафіксовано чоловіка з гранатометом у вікні офісу Добровольчого руху ОУН на вул. Мазепи у Києві під час подій 9 травня.

Крім того, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів.

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що стосовно ситуації 9 травня у м. Дніпро ним прийнято рішення про звільнення начальника Головного управління поліції Дніпропетровської області генерала Ігоря Репешка, начальника міського управління поліції Дніпра полковника Андрія Бідила, а також відповідних заступників з питань забезпечення громадської безпеки.

Для розслідування подій у Дніпрі створено комісію з представників кількох підрозділів Національної поліції. До її складу увійдуть представники департаментів внутрішньої безпеки, превентивної діяльності, кадрового забезпечення, а також інших підрозділів – за рішенням глави Нацполіції. Результати розслідування буде оприлюднено.



