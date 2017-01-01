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    Балаклія повертається до життя: на 50% відновлено газопостачання

    • Сьогодні, 08:59
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    Місто Балаклія
    Місто Балаклія

    З тимчасових евакуаційних пунктів до міста переміщено всіх евакуйованих

    Станом на 7 годину вівторка, 28 березня, пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    Територію Балаклії та прилеглих населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації очищено від вибухонебезпечних предметів.
    Відновлено енергопостачання м. Балаклія та прилеглих населених пунктів (електропостачання с. Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою 2 електростанцій ДСНС). На 50% відновлено газопостачання м. Балаклея. З тимчасових евакуаційних пунктів до міста переміщено всіх евакуйованих.

    Продовжується робота щодо відновлення газопостачання Балаклії та району.

    Організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з місцевим населенням щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази. 

    25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

    Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

    Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації. 

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