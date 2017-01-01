Балаклія повертається до життя: на 50% відновлено газопостачання
- Сьогодні, 08:59
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З тимчасових евакуаційних пунктів до міста переміщено всіх евакуйованих
Станом на 7 годину вівторка, 28 березня, пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
Територію Балаклії та прилеглих населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації очищено від вибухонебезпечних предметів.
Відновлено енергопостачання м. Балаклія та прилеглих населених пунктів (електропостачання с. Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою 2 електростанцій ДСНС). На 50% відновлено газопостачання м. Балаклея. З тимчасових евакуаційних пунктів до міста переміщено всіх евакуйованих.
Продовжується робота щодо відновлення газопостачання Балаклії та району.
Організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з місцевим населенням щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.
25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».
Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.
Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.