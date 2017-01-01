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    До Балаклії повернулися всі евакуйовані мешканці

    • Сьогодні, 23:30
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    Технічне обстеження та очищення від вибухонебезпечних предметів прилеглої до арсеналу території тривають

    До Балаклії повернулися всі евакуйовані мешканці, пожеж унаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

    Станом на 20:00 27 березня пожеж на території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів унаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Територію м. Балаклія та прилеглих населених пунктів у зоні надзвичайної ситуації очищено від вибухонебезпечних предметів. Відновлено енергопостачання м. Балаклія та прилеглих населених пунктів (електропостачання с. Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою 2 електростанцій ДержНС). На 50% відновлено газопостачання м. Балаклія. З тимчасових евакуаційних пунктів до м. Балаклія переміщено всіх евакуйованих.

    При цьому зауважується, що населення міста та прилеглих населених пунктів було проінструктоване щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, зокрема рятувальники роздали 6 тис. пам’яток щодо дій населення у разі виявлення ВНП.

    До Штабу з НС надійшло 408 заявок щодо виявлення боєприпасів, зокрема 27 березня – 45 заявок (надійшли від населення, яке повернулось у місто і виявило предмети, ззовні схожі на ВНП у місцях, що були недоступні піротехнікам під час подворового обстеження). Всього з початку робіт вилучено 1 тис. 466 вибухонебезпечних предметів, зокрема 27 березня – 374 ВНП.

    Наразі піротехнічні підрозділи продовжують проводити технічне обстеження і очищення від вибухонебезпечних предметів прилеглої до арсеналу території. Також триває робота щодо відновлення газопостачання м. Балаклія і району.

    Раніше у Балаклії відновили електропостачання.

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази. 

    25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

    Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

    Але жителі Балаклії почали повертатися в місто.

    НАТО Міноборони розмінування
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