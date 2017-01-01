До Балаклії повернули опалення. Зараз підключають газ

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Газ поданий вже для майже 30% абонентів, повідомила Світлична

Теплопостачання Балаклії Харківської області, де 23 березня спалахнули склади війскового арсеналу та були евакуйовані 20 тис. мешканців, поновлено.

Про це написала у Facebook голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

«Зараз усі 6 котелень міста працюють у звичайному режимі», - зазначила вона.

За її словами, розпочалось і підключення абонентів до системи газопостачання.

«Газ поданий вже для майже 30% абонентів, плануємо завершити цей процес до середи (за винятком аварійних будинків)»- додала Світлична.

Раніше у Балаклії відновили електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.

25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Але жителі Балаклії почали повертатися в місто.