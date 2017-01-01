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    До Балаклії повернули опалення. Зараз підключають газ

    • Сьогодні, 20:47
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    Газ поданий вже для майже 30% абонентів, повідомила Світлична

    Теплопостачання Балаклії Харківської області, де 23 березня спалахнули склади війскового арсеналу та були евакуйовані 20 тис. мешканців, поновлено.

    Про це написала у Facebook голова Харківської ОДА Юлія Світлична. 

    «Зараз усі 6 котелень міста працюють у звичайному режимі», - зазначила вона.

    За її словами, розпочалось і підключення абонентів до системи газопостачання.

    «Газ поданий вже для майже 30% абонентів, плануємо завершити цей процес до середи (за винятком аварійних будинків)»- додала Світлична.

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    До Балаклії повернули опалення. Зараз підключають газ
    До Балаклії повернули опалення. Зараз підключають газ
    До Балаклії повернули опалення. Зараз підключають газ
    До Балаклії повернули опалення. Зараз підключають газ
    До Балаклії повернули опалення. Зараз підключають газ
    До Балаклії повернули опалення. Зараз підключають газ

    Раніше у Балаклії відновили електропостачання.

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    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази. 

    25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

    Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

    Але жителі Балаклії почали повертатися в місто.

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