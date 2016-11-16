Безсмертний розказав, яку роль грає Медведчук в перемовинах у Мінську

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Роман Безсмертний

Безсмертний наголосив, що Медведчук співпрацює з СБУ та займається складним і важливим питанням обміну полоненими

Віктор Медведчук ніколи не представляв на переговорах Донбас.Про це заявив представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний в інтерв'ю The Insider.

Безсмертний підкреслив, що Медведчук ніколи не представляв Донбас на переговорах в Мінську, він займається питанням обміну незаконно утримуваних осіб.

«Медведчук займається гуманітарними питаннями і обміном полонених. Він працює у співпраці з СБУ та займається складним і дуже важливим питанням обміну незаконно утримуваних осіб. Інша справа, що про нього пишуть. Вже давним-давно намалювали образ такого демона, і він з ним живе. Комфортно чи ні — не знаю, але це є», — пояснив Безсмертний.

Як відомо, Медведчук є спецпредставником з питань гуманітарного характеру у рамках Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації у Донецькій і Луганській областей.

У червні 2014 федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала призначити Медведчука посередником для забезпечення діяльності роботи Тристоронньої контактної групи.

Завдяки участі Медведчука у переговорах з обміну полонених, з грудня 2014 року було звільнено 404 людини, серед яких військові і цивільні особи, в тому числі Юрій Солошенко, Геннадій Афанасьєв і Надія Савченко.

Нещодавно російські ЗМІ повідомили про те, що Медведчук погодив в Москві план, який дозволить звільнити близько 50 осіб, які утримуються на території ОРДЛО.

Коментуючи журналістам цю новину, політик підтвердив існування такого плану, але повідомити подробиці відмовився, пообіцявши розкрити деталі після звільнення утримуваних осіб.