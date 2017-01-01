«Блокадники» встановили новий блокпост на трасі Курахово-Мар’їнка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий пост є сполучною ланкою з раніше встановленим редутом «Соловейко» на Маріупольському напрямку та редутом «16 добровольчого батальйону»

Учасники блокади Донбасу встановили новий блокпост на трасі Курахово-Мар’їнка у Донецькій області.

Про це «Штаб блокади торгівлі з окупантами» повідомив у Facebook.

Зазначається, що новий пост є сполучною ланкою з раніше встановленим редутом «Соловейко» на Маріупольському напрямку та редутом «16 добровольчого батальйону» у Кривому Торці.

Нагадаємо, Тарута переконаний, що за організаторами блокади залізниці на Донбасі стоять олігархи, які фінансують «Самопоміч».

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що мер Львова Андрій Садовий розгорнув торговельну блокаду Донбасу, щоб відвернути увагу громадськості від львівського сміття.

Аваков просить Антитерористичний центр дати силовим органам повноваження розганяти учасників блокади на Донбасі.

Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.