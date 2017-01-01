Президент Парламентської асамблеї НАТО закликав до негайного припинення вогню під Авдіївкою

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Паоло Аллі



Лідери міжнародних організацій висловлюють «стурбованість» через ситуацію в Авдіївці

Після повідомлень про масовані артобстріли Авдіївки президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі закликав до термінової деескалації ситуації і дотримання угод про припинення вогню, передає прес-служба ПА НАТО.

«Я дуже стурбований останнім посиленням насильства в Східній Україні. Важкий артобстріл Авдіївки є грубим порушенням існуючих угод про припинення вогню, яке викликало значні втрати, в тому числі серед місцевого населення, а також призвело до знищення ключової цивільної інфраструктури. Я рішуче засуджую це насильство і закликаю до негайної деескалації», – заявив Аллі.

Зазначається, що у вівторок, 31 січня голова української делегації в ПА НАТО Ірина Фріз відправила лист голові ПА НАТО Аллі, в якому йшлося про ризики «гуманітарної катастрофи» через обстріли району Авдіївки.

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Джерело: УНН