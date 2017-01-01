Через негоду рух транспорту обмежений у чотирьох областях

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На Хмельниччині через ожеледь обмежено рух великовагового транспорту та автобусів дорогами місцевого значення

У зв’язку з негодою зберігаються обмеження руху в чотирьох областях України – Херсонській, Волинській, Хмельницькій та Закарпатській.

Про це повідомляє о 8 ранку 9 лютого Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на «Укравтодор».

На Херсонщині через перемети й ожеледь обмежено рух для всіх категорій транспорту дорогою загального користування Т-04-03 Мар'янське – Берислав – /Р-47/, на всій протяжності Херсонської області (від км 3+868 – км 98+768).

На Волині через снігопад, хуртовини й сильний вітер на дорозі Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика – Осниця – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копилля – Рожице – Торчин – Шклинь – /Н-17/, км 110 - км 117 (Торчин – Білостік) рух закрито для усіх видів транспорту.

На Закарпатті через перелив води досі перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород – Демічі, км. 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця, є об’їзд.

На Хмельниччині через ожеледь обмежено рух великовагового транспорту та автобусів дорогами місцевого значення.