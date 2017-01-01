Четверо постраждалих внаслідок теракту в Петербурзі знаходяться у вкрай важкому стані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наслідки вибуху

Загалом через вибух у петербурзькому метрополітені загинули 11 людей, ще 45 осіб госпіталізовано

Міністр охорони здоров'я Росії Вероніка Скворцова повідомила у вівторок, що на даний момент 45 постраждалих під час вибуху в метро Петербурга знаходяться в стаціонарах міста, інформує ТАСС.

«На сьогоднішній день в стаціонарах 45 пацієнтів, на поточний момент 11 загиблих, інформація уточнюється», - сказала вона.

Говорячи про характер травм, Скворцова зазначила, що мова йде про поранення внутрішніх органів, ампутації та переломи кінцівок, черепно-мозкові травми.

За її словами, в даний час стан чотирьох пацієнтів оцінюється як вкрай важкий.

«Робиться все в необхідних обсягах. Важкі пацієнти прооперовані. Ми сподіваємося що динаміка буде позитивна. З ранку буде проведено ще один консиліум», - сказала очільниця російського МОЗ.

Нагадаємо, в понеділок у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Кількість загиблих під час теракту, за останніми даними, становить 11 осіб, ще 45 людей госпіталізовано.

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі.

Другий підозрюваний у вчиненні теракту добровільно прийшов у поліцію.

В понеділок ввечері метро Санкт-Петербурга частково відновило роботу.

За попередніми даними, українців серед загиблих у метро немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.