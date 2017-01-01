«Доглядав квартиру тещі». Стало відомо про офіційну мету візитів Рубана на Донбас

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Володимир Рубан не вказував у заявці на перетин кордону, що він їде визваляти полонених

Керівник Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан у дозволі на перетин лінії зіткнення з ОРДЛО вказав мету поїдки не переговори для обміну заручників, а догляд за квартирою тещі.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Координаційний центр при штабі АТО призупинив дію дозволу на перетин лінії зіткнення громадянину України Володимиру Рубану до з'ясування усіх обставин. Рішення прийнято відповідно до п. 4 ст. 7.9 Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», - повідомила вона.

За її словами, під час вчорашнього спілкування зі співробітниками СБУ Рубан послався на статтю 63 Конституції України та не надав жодних пояснень, чому порушив порядок перетину лінії розмежування.

«У пресі він обґрунтував мету поїздки переговорами про звільнення заручників, хоча у заявці на перетин була вказана зовсім інша причина – догляд за квартирою тещі», - розповіла речниця СБУ.

Служба безпеки України вітає будь-яку допомогу у питанні звільнення наших співвітчизників, проте закликає припинити політичні спекуляції та самопіар на цій темі.

Нагадаємо, що 27 лютого СБУ скасувала Рубану дозвіл про перетин лінії зіткнення на Донбасі.

Раніше СБУ провела опитування керівника українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Нагадаємо, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Facebook.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України має багато запитань до Савченко і має намір її опитати найближчим часом.