Експерт розповів, кому вигідна блокада на Донбасі

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Тимчук нагадав, що ініціатори блокади – народні депутати, - але від них не чути розповідей про те, як потрібно вчинити законним шляхом

За блокадою Донбасу стоять політичні інтереси. Таку думку «Главкому» висловив нардеп від «Народного фронту», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Думаю, тут, швидше за все, можна шукати якийсь зв'язок із конфліктом між керівництвом «Самопомочі» і нашою виконавчою владою, - зазначив він.

Крім того, Тимчук нагадав, що ініціатори блокади – народні депутати. «Але я від них чомусь не чую розповідей про те, як потрібно вчинити законним шляхом, розробити та прийняти законопроект, не чую від них агітації за подібні законопроекти. Хоча сааме це – прямий їхній обов’язок. Якби такий законопроект було винесено і якби його провалив БПП, тоді вони могли б сказати: пропрезидентська фракція провалила закон, тому у нас немає іншого виходу, крім блокування», - додав він.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

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