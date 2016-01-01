Шлапак похизувався великим депозитом у Приватбанку

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Олександр Шлапак

Новий керівник банку зізнався, що йому дуже подобається обслуговування в Приваті

Голова правління Приватбанку Олександр Шлапак є великим вкладником фінансової установи.

Про це він повідомив в ході брифінгу в четвер.

«Я не забирав свої гроші (Приватбанку). Більше того, у мене внесок понад 200 тис. гривень. Обіцяю, що буду тримати гроші в Приватбанку і поки керую банком, і надалі», - сказав Шлапак.

Він зазначив, що йому дуже подобається обслуговування в Приватбанку.

Нагадаємо, мііністр фінансів Олександр Данилюк обіцяє представити нову команду державного Приватбанку сьогодні до кінця дня.

Як повідомлялося, Фонд гарантування продав державі Приватбанк за 1 гривню.

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Банк на добу призупиняв проведення операцій юросіб, а вранці 20 грудня відновив їх лише частково, обмеживши доступ до коштів, наявних на рахунках до 19 грудня.

Приватбанк у другій половині дня 20 грудня відновив платежі корпоративних клієнтів, а з 21 грудня – відновив ліміти за овердрафтами.

21 грудня Приватбанк здійснював усі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговував фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

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