Кабмін готує зміни до закону щодо Антикорупційного агентства

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Андрій Парубій анонсував законопроект змін до законодавства щодо НАЗК

Кабінет міністрів України найближчим часом внесе до Верховної Ради законопроект змін до законодавства щодо Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомив під час погоджувальної ради голова ВР Андрій Парубій.

«Ще в середу вечором я мав зустріч з міністром юстиції щодо НАЗК. Найближчим часом уряд внесе законопроект по НАЗК. Це і буде результатом нашого обговорення і нашого аналізу, який відбувся під час пленарного засідання Верховної Ради України»,- сказав він.

Нагадаємо, 5 квітня у Верховній Раді нардепи заслуховували і ставили запитання голові НАЗК Наталії Корчак.

Як відомо, Єдиний державний реєстр електронних декларацій наприкінці березня припинив роботу. Голова НАЗК Наталія Корчак заявляла, що пояснити причини цього може лише адміністратор ДП «Українські спеціальні системи», який забезпечує роботу системи.

Згодом реєстр відновив роботу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду порадив керівництву НАЗК написати заяви про відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку. Вона закликала Верховну Раду організувати міжнародний аудит діяльності НАЗК.

Джерело: Укрінформ