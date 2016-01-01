Катастрофа Ту-154: виявлено лише 15 тіл загиблих

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Підняття на поверхню уламків літака Ту-154

В районі катастрофи виявлені численні фрагменти тіл

В районі катастрофи російського літака Ту-154 водолази виявили та підняли на поверхню тіла ще двох загиблих. Про це ТАСС повідомили в штабі пошукової операції.

«Знайдено та піднято ще два тіла. Таким чином, всього виявлено 15 тіл загиблих, 13 з них доставлені в Москву», - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, в районі катастрофи виявлені численні фрагменти тіл.

Раніше повідомлялося, що було виявлено 13 тіл, пізнаний одна людина.

У силових структурах ТАСС повідомили, що на місці катастрофи Ту-154 виявлено понад 1,5 тис. уламків. «Всього за час пошукової операції виявлено 1547 фрагментів і уламків літака, приблизно третина, 567, піднята на поверхню», - сказав співрозмовник агентства.

Також в силових структурах повідомили, що два бортові самописці, розташовані в хвостовій частині літака, поки не підняті з води.

Раніше було виявлено та доставлено в Москву мовний самописець. За даними джерел російських ЗМІ, дані самописця підтверджують версію про помилку пілотування. Процес розшифровки може тривати до кількох тижнів в залежності від стану стрічки.

Як відомо, літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.

Встановлено, що літак впав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ настала внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента. Російська влада відкидає версію теракту.