Корабельна катастрофа в Чорному морі: піднято тіла двох моряків

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Пошуково-рятувальна операція в Чорному морі

Моряки перебували в рятувальних желетах

Рятувальники підняли два тіла моряків з затонулого в Керченській протоці судна «Герої Арсеналу». Про це повідомив РИА Новости помічник начальника російського управління МНС по окупованому Криму Володимир Іванов.

Раніше джерело в екстрених службах повідомило, що виявлені три тіла загиблих, два вже підняті на борт рятувального судна.

«Ми підтверджуємо інформацію. До 12-ї години 30 хвилин з моря, що штормить, піднято тіла двох членів екіпажу. За наявною інформацією, вони перебували в рятувальних жилетах», - сказав Іванов.

Як повідомляв «Главком», у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.

На борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. МЗС України підтвердило інформацію про 9 громадян України на судні.

Раніше повідомлялося, що «врятована одна людина, інші поки вважаються безвісти зниклими». Врятований - український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Турецька компанія «Gunes shipping» з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.