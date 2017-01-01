Меркель побажала Макрону перемоги у другому турі виборів

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

У Німеччині сподіваються, що Макрон, «єдиний справді проєвропейський кандидат», стане президентом Франції

Канцлер Німеччини Анґела Меркель побажала переможцю першого туру президентських виборів у Франції Еммануелю Макрону «усього найкращого».

«Добре, що успішним був Еммануель Макрон зі своїм сильним курсом щодо сильного Європейського союзу та соціально орієнтованої ринкової економіки», - написав від імені глави німецького уряду його речник Штеффен Зайберт у мережі Twitter. «Усього найкращого на наступні два тижні», - додав представник уряду ФРН.

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель також привітав результати виборів у Франції та висловив надію, що Макрон, «єдиний справді проєвропейський кандидат», стане президентом. Про це дипломатичне відомство ФРН повідомило у соцмережі Twitter.

Раніше «Главком» повідомляв, що загалом на виборах проголосувало 76,21% французів, проти всіх - 1,78%, зіпсованих 0,8%.

Макрон та Ле Пен вже прокоментували результати першого туру виборів.

Нагадаємо, екзит-поли прогнозували в першому турі виборів Еммануелю Макрону 23,7% голосів виборців.

Представнику «Національного фронту» Марін Ле Пен пророкували 21,7% підтримки.

Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.

Після завершення голосування у центрі Парижа сталися сутички між демострантами та поліцією.

Два соцопитування, які були проведені у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів, пророкують Макрону 62-64% підтримки у другому турі виборів.

До слова, «подружка Путіна» Ле Пен отримала в Парижі менше 5% голосів.

Другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 7 травня.