На Буковині невідомі намагались знести шлагбаум біля кордону

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Прикордонник

Внаслідок сутички одну людину було травмовано

У Чернівецькій області на пропускному пункті Красноїльськ невідомі намагались демонтувати шлагбаум прикордонної служби України.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що невідомі на чолі з псевдоактивістом намагались демонтувати шлагбаум.

«Аби завадити їм, на захист дій прикордонного наряду виступила інша група патріотично налаштованих громадян», - повідомляють прикордонники.

Сталася сутичка, в ході якої постраждала одна людина.

«В рамках посилення прикордонного режиму на одній із доріг, що веде до лінії державного кордону, біля н.п. Красноїльськ, прикордонники виставили контрольний пост, який обладнали шлагбаумом та відеокамерами для фіксації руху через контрольний пост. Звичайно, таке рішення не сподобалося контрабандистам, або тим, хто під виглядом «протидії корупції»сприяє зловмисникам в реалізації їхніх задумів», - заяви вили у Держприкордонслужбі.

«Сутичка вдалось припити завдяки втручанню прикордонного наряду. Фельдшер відділу прикордонної служби надав першу медичну допомогу одному із потерпілих.

Невдовзі до місця конфлікту прибули голова Красноїльської селищної та Сторожинецької районної рад, представники Чернівецького офісу Місії ОБСЄ та Національної поліції. Конфлікт вдалося залагодити, а усі його учасники згодом розійшлися.

До слова, раніше державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що вночі 20 березня «на в’їзд у Республіку Білорусь з України була здійснена спроба прориву через державний кордону у пункті пропуску «Олександрівка» автомобіля марки Jeep». Зазначалося, що автівка збила шлагбаум та здійснила спробу прориву в глибину території Білорусі.

Натомість у Держприкордонслужбі заявили, що інформація білоруських прикордонників про спробу прориву через білоруський пункт пропуску «Олександрівка» автомобіля з України не відповідає дійсності: даний автомобіль іноземної реєстрації кордон України ані на в’їзд, ані на виїзд не перетинав.