На донецькому напрямку загострення: бойовики б’ють з мінометів і танків

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Бойовики застосовують важке озброєння

Понад 80% ворожих обстрілів припадають на донецький напрямок

Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи на донецькому напрямку важке озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«За оперативною інформацією, обстановка залишається напруженою в районі населеного пункту Авдіївка, де противник застосував міни калібру 120 мм та 82 мм, зафіксовано обстріл наших позицій з танку», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу АТО, в районі населеного пункту Луганське противник вів вогонь з мінометів калібру 120мм, кулеметів великого калібру. Крім того, на даному напрямку зафіксовано роботу ворожих снайперів.

Водночас поблизу шахти Бутівка противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82 мм та танку.

На даний момент понад 80% ворожих обстрілів припадають на донецький напрямок, зазначає штаб АТО.

Як повідомлялося раніше, 21 березня російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників. За добу в зоні проведення АТО троє українських військових загинули, дев'ятеро дістали поранення і травми.

У боях поблизу Водяного загинуло двоє українських бійців, семеро зазнали поранень.

У штабі АТО повідомили, що вісьмох російських найманців біля Водяного було вбито, ще 16 – поранено.

Також з'явилося відео обстрілу бойовиками Водяного.



