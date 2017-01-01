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    На донецькому напрямку загострення: бойовики б’ють з мінометів і танків

    • Сьогодні, 16:05
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    Бойовики застосовують важке озброєння
    Бойовики застосовують важке озброєння

    Понад 80% ворожих обстрілів припадають на донецький напрямок

    Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи на донецькому напрямку важке озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «За оперативною інформацією, обстановка залишається напруженою в районі населеного пункту Авдіївка, де противник застосував міни калібру 120 мм та 82 мм, зафіксовано обстріл наших позицій з танку», - йдеться в повідомленні.

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    За даними штабу АТО, в районі населеного пункту Луганське противник вів вогонь з мінометів калібру 120мм, кулеметів великого калібру. Крім того, на даному напрямку зафіксовано роботу ворожих снайперів.

    Водночас поблизу шахти Бутівка противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82 мм та танку.

    На даний момент понад 80% ворожих обстрілів припадають на донецький напрямок, зазначає штаб АТО.

    Як повідомлялося раніше, 21 березня російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників. За добу в зоні проведення АТО троє українських військових загинули, дев'ятеро дістали поранення і травми.

    У боях поблизу Водяного загинуло двоє українських бійців, семеро зазнали поранень.

    У штабі АТО повідомили, що вісьмох російських найманців біля Водяного було вбито, ще 16 – поранено.

    Також з'явилося відео обстрілу бойовиками Водяного.


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