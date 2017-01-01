На дорогах у трьох областях частково зняли обмеження руху транспорту

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Після 15:00 у разі погіршення погодних умов рух транспорту знову буде обмежено, або закрито

У Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях частково зняли обмеження руху транспорту. Про це повідомляє прес-служба ДАК «Автомобільні дороги України».

Так, з 9 ранку тимчасові обмеження руху для легкового транспорту знято на всіх автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Миколаївської області. Обмеження руху вантажних, великогабаритних та великовантажних транспортних засобів дорогами загального користування в області продовжено.

У Кіровоградській області рух транспорту відкрито у всіх напрямках, окрім Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя. «Після 15:00 у разі погіршення погодних умов рух транспорту знову буде обмежено, або закрито», - додали у ДАК.

Також вказано, що з 10 ранку на Дніпропетровщині знято обмеження руху на ділянках доріг:

- Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя, км 161+000 - км 247+830;

- Р-74 П'ятихатки - Кривий Ріг – Широке, км 203+525- км 219+395;

- М-04 Знамянка – Луганськ – Ізварне, км 72+088 – км 98+000;

- Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя, км 296+735 – км 344+000.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 6 січня у зв’язку з погіршенням погодних умов було введено обмеження на рух автотранспортних засобів на автодорогах країни. Це стосувалося Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської областей.

Як повідомлялося, в Україні розчищати автодороги виїхало 503 одиниці техніки.

Нагадаємо, більше 70 населених пунктів знеструмлено в Україні.

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