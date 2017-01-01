В Україні розчищати автодороги виїхало 503 одиниці техніки

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Через складні погодні умови на автодорогах введено обмеження на рух машин

Для забезпечення проїзду транспорту та розчистки автодоріг на території України залучено 503 одиниці техніки та 740 людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 503 од. техніки та 740 осіб», - йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС повідомили, що 6 січня у зв’язку з погіршенням погодних умов з метою недопущення заторів у русі та оперативного розчищення доріг від снігу введено обмеження на рух автотранспортних засобів на автодорогах країни. Це стосується Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської областей.

Крім того у Автодорі повідомили, що для забезпечення проїзду на дорогах загального користування державного значення в Україні наразі працює 1 тис. 258 одиниць техніки та 1 тис. 698 дорожників.

Нагадаємо, більше 70 населених пунктів знеструмлено в Україні.

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