Нацбанку та СБУ дали добу на розробку санкцій проти російських банків

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Листівки на стінах російських банків в Україні

Національному банку і Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльність російських банківських установ в Україні

Національний банк та Служба безпеки України мають терміново проаналізувати діяльність банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків РФ, і протягом доби внести пропозиції щодо запровадження до них санкцій. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

«Національному банку України, Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльність банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків РФ, та протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема, щодо запровадження проти них санкцій», – заявив він.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляв, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

Національний банк заявляв, що ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк». Це питання було розглянуто на засіданні уряду.

Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.