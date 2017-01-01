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    Нацбанку та СБУ дали добу на розробку санкцій проти російських банків

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    Листівки на стінах російських банків в Україні
    Листівки на стінах російських банків в Україні

    Національному банку і Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльність російських банківських установ в Україні

    Національний банк та Служба безпеки України мають терміново проаналізувати діяльність банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків РФ, і протягом доби внести пропозиції щодо запровадження до них санкцій. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

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    «Національному банку України, Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльність банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків РФ, та протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема, щодо запровадження проти них санкцій», – заявив він.

    Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляв, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

    Національний банк заявляв, що ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк». Це питання було розглянуто на засіданні уряду.

    Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

    13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

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