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    Сьогодні РНБО може ввести санкції проти російського Сбербанку

    • Сьогодні, 09:11
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    Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України планує розглянути питання щодо російського Сбербанку

    У середу, 15 березня, Рада національної безпеки і оборони України планує розглянути питання щодо російського Сбербанку. Про це раніше повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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    «Я справді вважаю, що російські банки не можуть працювати в Україні у таких умовах, особливо державні банки, яким є Сбербанк Росії... Я призвав Національний банк і РНБО прийняти відповідні рішення. Наскільки я знаю, президент на середу збирає Раду національної безпеки і оборони. І я думаю, що це питання там буде включене і розглядатиметься», - повідомив міністр.

    Аваков вважає, що у законний спосіб питання щодо Сбербанку буде врегульоване.

    Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляє, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

    Національний банк ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк».

    Це питання було розглянуто на засіданні уряду.

    Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

    13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

    Джерело: УНН

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    Арсен Аваков РНБО Сбербанк Росії
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