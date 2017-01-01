  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Рада провалила порядок денний на тиждень

    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка
    <em>Голова Верховної Ради Андрій Парубій</em>
    Голова Верховної Ради Андрій Парубій

    Парубій тричі ставив на голосування затвердження порядку денного пленарних засідань на цей пленарний тиждень, але необхідних 226 голосів не набиралося

    Верховна Рада не змогла ухвалити порядок денний засідань на 7–10 лютого.

    Читайте також

    Спікер Андрій Парубій пояснив, що йдеться про порядок денний не всієї сесії, оскільки сім парламентських комітетів не подали перелік законопроектів до розгляду.

    Для ухвалення позитивного рішення депутатам забракло голосів.

    Парубій тричі ставив на голосування затвердження порядку денного пленарних засідань на цей пленарний тиждень, але набиралося 202, 211 голосів (необхідно 226).

    Тож депутати, згідно з регламентом, можуть розглядати законопроекти у другому читанні і законопроекти, які повернув до парламенту президент зі своїми пропозиціями.

    Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав депутатів, які не ходять на роботу, скласти мандат.

    Нагадаємо, сьогодні парламентарі повернулись до роботи: нардепи розглянуть «бурштиновий» законопроект.

    Читайте також
    Верховна Рада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ