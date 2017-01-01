Насалик запевнив, що Україна у 2016 році не купувала електроенергію в Росії

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Міністр зазначив, що наразі імпорт електроенергії з Росії не варто навіть розглядати

У минулому році Україна вперше взагалі не імпортувала електроенергію з Росії.

Про це заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

«Ми у 2016 році перший рік відійшли від імпорту російської електроенергії. Мало того, коли у нас була критична ситуація, у травні, і ми хотіли отримати - бо це між усіма сусідами складається договір про аварійну допомогу, це як зобов’язання, - нам у цьому відмовили», - сказав він.

Міністр зазначив, що наразі імпорт електроенергії з Росії не варто навіть розглядати.

«Я переконаний, що його не буде. Ми зробимо все для цього, щоб відмовитися від цієї позиції», - додав Насалик.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики Ігор Насалик на наступному засіданні Кабміну запропонує уряду ввести надзвичайний стан в електроенергетиці України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні Енергетичного штабу розглянув доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

Також повідомляється, що Антикризовий енергетичний штаб розглянув можливість віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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