Насірова вже сьогодні можуть привезти до суду

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Романа Насірова транспортують до відділення кардіології

Детективи НАБУ отримали довідку лікарів, що Насірова можна транспортувати до суду

Стан здоров'я тимчасово усунутого від керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова дозволяє транспортувати його до суду для обрання запобіжного заходу. Як повідомило джерело DT.UA, засідання суду щодо Насірова має відбутися найближчим часом, можливо, навіть, до кінця дня п'ятниці, 3 березня.

За інформацією DT.UA, детективи Національного антикорупційного бюро отримали у «Феофанії» лікарську довідку щодо стану здоров'я Насірова, в якій не підтверджено попередній діагноз «інфаркт». «Діагноз, вказаний в документі, дозволяє транспортування Насірова до суду для обрання запобіжного заходу», - сказав співрозмовник, не вдаючись в деталі.

Разом із тим, він уточнив, що стан здоров'я Насірова оцінюється, як «середньо важкий», в тому числі у зв'язку з депресією очільника ДФС.

Раніше повідомлялось, що голову ДФС Романа Насірова, підозрюваного в нанесенні шкоди державі в 2 млрд грн, успішно прооперували.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу очільнику ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП пізно ввечері 2 березня вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.

Сьогодні, 3 березня, Насіров святкує день народження.