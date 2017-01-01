Один з політиків упізнав кілера, який стріляв в Осмаєва – Геращенко
- Сьогодні, 15:14
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Кілер періодично представлявся українським політикам то французьким, то німецьким журналістом
Той, хто намагався вбити учасника АТО Адама Осмаєва, періодично представлявся українським політикам то французьким, то німецьким журналістом, один з політиків уже впізнав його. Про це повідомив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
«Агента російських спецслужб, зупиненого вчора Аміною Окуєвою, було легалізовано і легендовано в Україні в лютому 2016 року, під ім'ям Дакара Олександра. Починаючи з весни 2016 року він намагався втертися в довіру низці українських політиків і журналістів, представляючись то французьким, то німецьким журналістом під різними іменами», – написав Геращенко.
За його словами, один з «відомих українських політиків» уже упізнав кілера як людину, яка рік тому виходила на нього під виглядом іноземного журналіста.
Геращенко також звернувся до всіх, хто зустрічався за останній рік із цією людиною, що видавала себе за німецького/французького журналіста, зв'язатися з поліцією Києва за номером 102 та допомогти слідству у встановленні всіх його зв'язків та намірів.
Раніше стало відомо, що нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.
Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.
Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.
Зазначимо, в березні 2014 року обвинувачений у замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби запобігли планам терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у РФ.
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