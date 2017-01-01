Один з політиків упізнав кілера, який стріляв в Осмаєва – Геращенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кілер періодично представлявся українським політикам то французьким, то німецьким журналістом

Той, хто намагався вбити учасника АТО Адама Осмаєва, періодично представлявся українським політикам то французьким, то німецьким журналістом, один з політиків уже впізнав його. Про це повідомив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Агента російських спецслужб, зупиненого вчора Аміною Окуєвою, було легалізовано і легендовано в Україні в лютому 2016 року, під ім'ям Дакара Олександра. Починаючи з весни 2016 року він намагався втертися в довіру низці українських політиків і журналістів, представляючись то французьким, то німецьким журналістом під різними іменами», – написав Геращенко.

За його словами, один з «відомих українських політиків» уже упізнав кілера як людину, яка рік тому виходила на нього під виглядом іноземного журналіста.

Геращенко також звернувся до всіх, хто зустрічався за останній рік із цією людиною, що видавала себе за німецького/французького журналіста, зв'язатися з поліцією Києва за номером 102 та допомогти слідству у встановленні всіх його зв'язків та намірів.

Раніше стало відомо, що нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.