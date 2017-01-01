Нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова – ЗМІ (фото)

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Фото: РБК-Україна Український паспорт Артура Денісултанова-Курмакаєва

Артур Денісултанов-Курмакаєв убив екс-охоронця лідера Чечні Рамзана Кадирова

Нападником на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву виявився пітерський бандит Артур Денісултанов-Курмакаєв на прізвисько Дінго, який убив екс-охоронця лідера Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на російське видання «Руспрес».

«Руспрес» зазначає, що колишнього охоронця Кадирова, Умара Ісраїлова, який звинувачував Кадирова в тортурах, у 2009 році вбили у Відні, де він просив політичного притулку.

Повідомлялося, що вбивцею Ісраїлова був такий собі пітерський бандит Артур Денісултанов-Курмакаєв на прізвисько Дінго.

Наприкінці 2006 року Ісраїлов подав до Європейського суду з прав людини позов проти Росії, в якому звинувачував Кадирова в тортурах і викраданні людей. Адвокат Ісраїлова Надя Лоренц у заяві до поліції стверджувала, що вбивця Денісултанов-Курмакаєв наполягав, щоб її підзахисний відкликав свій позов.

На допиті після вбивства, Курмакаєв розповідав про списки ворогів Кадирова, де є 300 кандидатів на відстріл.

Він також пояснив, що 50 осіб з цих 300 живуть в Австрії і їм загрожує небезпека. За словами Денісултанова-Курмакаєва, він нібито теж виконував волю Кадирова. Йому слід було переконати Ісраїлова повернутися до Чечні, а після відмови надійшов наказ вбити відступника.

New York Times, яка проводила власне розслідування смерті Ісраїлова, з посиланням на офіційні свідчення Курмакаєва писала, що влітку 2008 року він незаконно потрапив до Європи за завданням високопоставленого чиновника з оточення Кадирова для того, щоб змусити Умара Ісраїлова відкликати свою скаргу зі Страсбурга.

З тих же свідчень: запропонована йому «премія» за повернення Ісраїлова в Росію, включаючи, якщо треба, викрадення або, якщо не вийде, вбивство, становила 100 тисяч доларів США.

Повідомляється, що уродженця чеченського Гудермеса Артура Денісултанова вперше було засуджено в 1990 році ще в Чечено-Інгушській АРСР. Тоді він отримав два роки за вимагання, але в лютому 1991-го вийшов за амністією, оголошеною Джохаром Дудаєвим. Незабаром він перебрався до Петербурга, де зайнявся кіосковим бізнесом, встановивши перші точки на Московському вокзалі. За словами самого Артура, в 1995 році він дивом вижив після замаху в Москві, де його розстріляли партнери по бізнесу.

Повідомляється, що Денісултанов «прославився» завдяки гучній історії зі своїм обміном у 1998 році на російського солдата, який перебував у чеченському полоні.

Денісултанов взяв прізвище Курмакаєв влітку 2001 року, коли одружився з сестрою відомого гатчинського бізнесмена Кіяма Курмакаєва. Згодом він неодноразового змінював паспорти і прізвища.

Український паспорт кілера

Артур Денісултанов-Курмакаєв після стрілянини на Подолі

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.

Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.

Зазначимо, в березні 2014 року обвинувачений у замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби запобігли планам терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у РФ.

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