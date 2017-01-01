Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний
- Сьогодні, 16:04
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Окуєва розповіла про операцію, яку зробили її пораненому чоловіку
Адам Осмаєв прийшов до тями після замаху на життя, його стан здоров’я стабільний.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook його дружина Аміна Окуєва
«Пару хвилин була в Адама. Він прийшов до тями - все розуміє, але говорити поки не може через апарат штучного дихання. Стан досить стабільний, але пам'ятаємо про те, що перші три дні в таких ситуаціях завжди критичні. Продовжуйте, будь ласка, молитися», - написала Окуєва.
Вона також зазначила, що в день замаху вони з чоловіком дотримувались мусульманського посту, і це полегшило роботу лікарям, коли ті робили операцію.
«Якщо коротко, органи його черева були порожніми і виявилися неушкодженими, що дало можливість перелити йому назад його власну кров, що витекла з пораненої печінки. Частину легені, щоправда, довелося видалити і накласти шви на розірвану діафрагму» - зазначила Окуєва.
Також, за її словами, чоловік, який здійснив замах на Осмаєва, має на своїй совісті «багато вбивств чеченців, в тому числі і в Європі».
Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.
Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.
Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.
Нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.
Зазначимо, в березні 2014 року обвинувачений у замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби запобігли планам терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у РФ.
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