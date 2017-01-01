Парасюк про Туку: Дуже шкода, що гроші і влада так псують людей

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Володимир Парасюк

Нардеп нагадав Туці про те, що країна знаходиться в умовах війни

Народний депутат Володимир Парасюк обурений заявою заступника міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука про те, що блокування поїздів незаконне. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Нехай Тука собі так говорить, я не збираюся коментувати слова людини, яка протягом одного року кардинально змінює власну думку. Сам казав, палити фури, зупиняти всі незаконні переміщення, що вони не сприяють закінченню війни. Тепер він вважає інакше. Дуже шкода, що гроші і влада так псують людей», - зазначив він.

Нардеп також нагадав Туці про те, що країна знаходиться в умовах війни. «Це прифронтова зона і взагалі-то війна. Він каже, що ми незаконно блокуємо, а я хочу запитати: а як ви законно торгуєте з незаконними людьми? Людьми зі зброєю, які відкололи частину України і вбивають наших громадян?», - додав він.

Як повідомлялось, Парасюк також припускає, що посилення обстрілів бойовиками може бути пов’язане з ефективністю блокади Донбасу.

Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Парасюка «Главкому»

Нагадаємо, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. За його словами, через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим «економічної блокади».

В ніч на 30 січня учасники «блокади» залізниці на Луганщині вирвали рейки на залізниці.