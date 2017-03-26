Після арештів у Росії Трампу буде складніше подружитися з Путіним, - The New York Times

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Уряд США не може мовчати про придушення мирних протестів у Росії, - сенатор-республіканець Бен Сасс

Президент США Дональд Трамп обіцяв покращити відносини з Москвою, але скандал навколо можливих зв'язків його виборчої команди з Росією ускладнили цей процес. Лояльне до Демократичної партії видання New York Times пише, що ще однією перешкодою може стати жорстока спроба придушити мирні антикорупційні мітинги в РФ.

Сенатор-республіканець Бен Сасс заявив: «Бандократія Путіна у всій красі. Уряд США не може мовчати про придушення мирних протестів у Росії. Свобода слова - це те, в що ми віримо, і американці чекають, що наші лідери осудять бандитів, які розтоптують право людей на свободу слова, преси, зборів і організації протестів».

Видання зауважує, що у Вашингтоні багато хто розділяє цю точку зору. Також прес-секретар Держдепартаменту Марк Тонер виступив з заявою про те, що США «рішуче засуджують затримання сотень мирних демонстрантів по всій Росії» і закликають звільнити їх негайно. New York Times підкреслює, що учасники протестів вийшли на вулиці майже без плакатів з антиурядовими гаслами, як це було раніше. Цього разу вони скромніше висловлювали свій протест. Багато хто з них тримав прапори Росії, обрамлюючи таким чином свій протест в патріотичні настрої, «які Путін успішно використав для посилення своєї популярності».

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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