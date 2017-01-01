Поліція обіцяє затримувати тих, хто буде заважати охороняти Осмаєва та Окуєву

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Поліція каже, що не потребує допомоги в охороні Осмаєва та Окуєвої

Національна поліція має намір затримувати осіб, які з’являтимуться біля добровольців АТО Адама Осмаєва та його дружини Аміни Окуєвої, що не матимуть відношення до їх лікування чи до слідчих дій. Про це інформує головне управління Національної поліції у м. Києві, повідомляє «Главком».

У відомстві пояснили, що дана заява оприлюднена через те, що люди, які не мають жодного відношення до слідства, поширюють у інтернеті повідомлення із закликами долучитися до забезпечення охорони добровольців.

«Інформуємо: поліція Києва не потребує будь-чиєї допомоги у забезпеченні безпеки всіх учасників кримінального провадження! Разом із тим наголошуємо: людей, які з'являтимуться біля охоронюваних осіб і які не мають відношення до їх лікування та проведення слідчих дій, негайно доставлятимуть до управлінь поліції, де після проведення перевірки їхнім діям буде надана правова оцінка. З метою уникнення будь-яких непорозумінь просимо дотримуватися встановлених у таких випадках норм законодавства», - йдеться у заяві поліції.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.

Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.

Нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.

Вдень 2 червня Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний

Зазначимо, в березні 2014 року обвинувачений у замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби запобігли планам терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у РФ.

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