Пораненого в Авдіївці рятувальника успішно прооперували

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Дмитро Третейкін

Однак стан Дмитра Третейкіна досі стабільно важкий

Поранений в Авдіївці підполковник Державної служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Третейкін прийшов до тями після перенесеної операції в дніпровській обласній лікарні імені Мечникова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

«Був на зв’язку з рятувальниками життів з Мечникова. Дмитро (Дмитро Тритейкін — Главком) вже вийшов з наркозу. Сергій Риженко підтвердив, що операція пройшла успішно, стан стабільно важкий, у свідомості. Дмитро сказав «Буду жити», — розповів Кульбач.

Як повідомляв «Главком», начальник державного пожежно-рятувального загону №15 Дмитро Третейкін дістав поранення у живіт під час обстрілу Авдіївки другого лютого. Рятувальника спочатку перевезли до міста Покровськ Донецької області, а згодом доправили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

У п’ятницю ввечері бойовики знову розпочали штурм біля Авдіївської промзони. У період з 31 січня по четверте лютого з міста виїхало 248 місцевих жителів. Серед них 118 дітей та 130 дорослих.

За п`ять днів понад 7 тисяч 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. Три доби, переважно вночі, велися обстріли жилих масивів, загалом 345 тонн боєприпасів, а це 8 заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирним жителям Авдіївки.