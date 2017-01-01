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    Порошенко закликав європейських депутатів надати Україні торгівельні преференції

    • Сьогодні, 20:47
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    Порошенко подякував Європарламенту за дотримання політики невизнання анексії Росією Криму

    Президент Петро Порошенко під час телефонної розмови привітав Антоніо Таяні з обранням на посаду президента Європарламенту.

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    Про це інформує прес-служба глави держави.

    «Президент України закликав Європейський парламент підтримати пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні автономних торговельних преференцій з метою сприяння подальшій диверсифікації українського експорту в умовах економічного тиску з боку Росії», - йдеться у повідомленні.

    Порошенко висловив сподівання на продовження рішучої підтримки з боку Європарламенту України у питанні відновлення територіальної цілісності та поглиблення відносин з ЄС.

    Сторони обговорили перспективи завершення Євросоюзом процедур, необхідних для запровадження безвізового режиму для громадян України, а також набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

    Порошенко подякував Європарламенту за дотримання політики невизнання анексії Росією Криму та звернувся з проханням активно протидіяти репресіям та порушенням прав людини Росією щодо громадян України, в тому числі кримських татар, а також сприяти звільненню всіх незаконно утримуваних на території Росії заручників.

     

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