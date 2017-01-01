Президент Єгипту оголосив надзвичайний стан через подвійний теракт в країні

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Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі

Запровадження надзвичайного стану ще має підтримати парламент країни

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі оголосив про запровадження у країні надзвичайного стану на три місяці через теракти, які відбулися у церквах в Александрії та Танті.

Про це повідомляє Аssociated Press.

Президент також заявив, що «єгиптяни зірвали змови і зусилля країн та фашистських, терористичних організацій, які намагалися контролювати Єгипет».

Відповідно до конституції Єгипту, більшість у парламенті має проголосувати на підтримку запровадження надзвичайного стану.

Востаннє у країні проголошували надзвичайний стан після повалення президента Мохаммеда Мурсі, коли його прихильники організували масові демонстрації, що переросли в акти насилля.

Нагадаємо, внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи.

Зокрема, у Танті загинули 27 осіб. В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.

В Країні оголошено триденну жалобу.

Українців серед постраждалих немає.

Рада Безпеки ООН назвала терористичні атаки на християнські храми в Єгипті «жахливими і підлими» і закликала усі країни активно співпрацювати з єгипетською владою для залучення відповідальних за ці напади до правосуддя

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, віддав наказ військовим долучитися до захисту «життєвоважливої інфраструктури» держави після терактів у церквах.

Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».