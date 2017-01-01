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    Президент Єгипту оголосив надзвичайний стан через подвійний теракт в країні

    • Вчора, 23:45
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    Президент Єгипту&nbsp;Абдель Фаттах Ас-Сісі
    Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі

    Запровадження надзвичайного стану ще має підтримати парламент країни

    Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі оголосив про запровадження у країні надзвичайного стану на три місяці через теракти, які відбулися у церквах в Александрії та Танті. 

    Про це повідомляє Аssociated Press.

    Президент також заявив, що «єгиптяни зірвали змови і зусилля країн та фашистських, терористичних організацій, які намагалися контролювати Єгипет».

    Відповідно до конституції Єгипту, більшість у парламенті має проголосувати на підтримку запровадження надзвичайного стану.

    Востаннє у країні проголошували надзвичайний стан після повалення президента Мохаммеда Мурсі, коли його прихильники організували масові демонстрації, що переросли в акти насилля. 

    Нагадаємо, внаслідок вибухів у двох церквах Єгипту у містах Олександрія і Танта загинули 43 особи.

    Зокрема, у Танті загинули 27 осіб.  В Олександрії загинули 16 осіб, у т.ч. троє співробітників поліції. Тут вибух стався внаслідок дій смертника, який підірвав себе, коли поліцейські не дозволили йому увійти до церкви.

    В Країні оголошено триденну жалобу.

    Українців серед постраждалих немає.

    Рада Безпеки ООН назвала терористичні атаки на християнські храми в Єгипті «жахливими і підлими» і закликала усі країни активно співпрацювати з єгипетською владою для залучення відповідальних за ці напади до правосуддя

    Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який є верховним головнокомандувачем збройних сил країни, віддав наказ військовим долучитися до захисту «життєвоважливої інфраструктури» держави після терактів у церквах. 

    Відповідальність за два теракти взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава»

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