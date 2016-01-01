Приватбанк у Харкові: ні ажіотажу, ні грошей

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Всі відділення банку на Харківщині протягом дня були відкриті, прибуткові операції виконувалися, хоча картки тимчасово не обслуговувалися

У банкоматах Приватанку в центрі Харкова, у тому числі на вулиці Сумській і Університетській, грошей немає, як немає і ажіотажу.

Про це повідомляє Укрінформ.

На 15:00 у банкоматах Привату, розташованих на центральній Сумській вулиці - від парку ім. Горького до площі Конституції, а також на вулиці Університетській - грошей немає, за винятком торговельного центру «Плаза», що на Сумській, 6, де в черзі до банкомату стоять не більше десяти осіб. У відділеннях банку клієнтів просять не хвилюватися і відправляють по інших адресах. Проте в банкоматах в районі метро «Холодна гора», що в Холодногірському районі, вже з'явилися таблички: «Грошей немає».

У той же час, електронний «ПриватБанк-24» здійснює, за словами клієнтів, банківські операції щодо поповнення вкладів і переказу грошових платежів в інші міста країни.

Як повідомили в прес-службі Головного регіонального управління Приватбанку, всі відділення банку на Харківщині відкриті, і прибуткові операції виконуються, хоча картки тимчасово не обслуговуються: «Протягом дня можливі технічні перерви через інвентаризацію рахунків клієнтів».

Як повідомлялося раніше, у Чернігові в банкоматах Привату закінчуються гроші.

Нагадаємо, як заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, рішення про націоналізацію Приватбанку є важливим для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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