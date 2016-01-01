У Чернігові в банкоматах Привату закінчуються гроші, - ЗМІ

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Філії Приватбанку в Чернігові розвісили на дверях оголошення з вибаченнями та обіцянками, що завтра гроші будуть

У Чернігові в банкоматах Приватбанку закінчується готівка.

Як повідомляє Укрінформ, у першій половині дня в банкоматах гроші були, люди знімали, скільки хотіли. Черг не спостерігалося. В магазині також без проблем можна було розрахуватися карткою Приватбанку.

В міру поширення інформації про націоналізацію Приватбанку черги до банкоматів у місті почали з'являтися.

А після обіду користувачі соцмереж все частіше стали скаржитись на відсутність грошей у банкоматах і зачинені відділення Приватбанку. Проінспектувавши деякі з них, журналіст видання переконалась у правдивості цієї інформації: на банкоматах - вибачення, на дверях офісів - обіцянка, що завтра відділення працюватиме. Люди один за одним підходять, читають і знервовано біжать шукати інший апарат із грішми.

Нагадаємо, як заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, рішення про націоналізацію Приватбанку є важливим для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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