Протести стали гучним докором Путіну за його стиль управління – Bloomberg



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більш ніж десятиліття він використовував російський закон для збагачення союзників і покарання опонентів

Останні антикорупційні протести в Росії вказують на фундаментальну прогалину в режимі Володимира Путіна. Його влада надто покладається на корупцію, яка все більше випробовує терпіння росіян. Про це в редакційній статті пише Bloomberg, зауважуючи, що якщо російский президент не знайде спосіб заспокоїти лють виборців, це може погано скінчитися або для нього, або для Росії.

Видання вважає, що протести стали гучним докором Путіну за його жорсткий підхід до управління. Більш ніж десятиліття він використовував російський закон для збагачення союзників і покарання опонентів. Метод, який просочився через бюрократію, придушив приватне підприємництво і сильно звузив можливості майбутніх поколінь. Контрольовані вибори дозволили Путіну лишити за собою законодавчу владу, але при цьому він втратив зв'язок з росіянами. Тож що може російський президент зробити зараз? Рішення пожертвувати прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, звіт про корумпованість якого вивів людей на вулиці, не принесе вигоду, якщо вся система лишиться на місці. Для Росії було б краще, щоб влада нарешті очистилася від корупції, гарантувала право власності, провела вільні і чесні вибори. Цього не буде, тому що так Путін втратить важелі влади.

«Але і лишити все, як є, теж небезпечно. Якщо достатній кількості росіян набридне нинішня ситуація і вони не будуть бачити спосіб змінити її, це може призвести до революції і приходу до влади режиму, ще гіршого ніж путінський», – пише видання.

Наступні президентські вибори, які повинні відбутися в 2018 році, пропонують Путіну шанс зробити маленький крок у правильному напрямку. Навальний казав, що хоче працювати всередині системи і брати участь у виборах, попри зусилля Кремля дискваліфікувати його. Дозвіл Навальному балотуватися дасть росіянам спосіб висловити своє невдоволення і посилить легітимність переможця на виборах.

«Якщо Путін вірить у реальність свого захмарного рейтингу, хіба варто йому боятися невеличкого змагання?» – пише видання.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня відбулась не санкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

Під час її проведення було затримано опозиційного політика Олексія Навального. Його триматимуть за ґратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

Загалом затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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