Відпрацьовані всі сценарії розвитку ситуації в Авдіївці, - Гройсман

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Гройсман подякував військовим, які мужньо захищають українську землю

Практично всі служби сьогодні готові до виконання тих завдань, які будуть відповідати ситуації в Авдіївці. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив журналістам під час брифінгу в Кабміні, який транслював телеканал «112 Україна».

Прем'єр зазначив, що відпрацьовані всі сценарії -«від простого до найскладніших» - подальшого розвитку ситуації в Авдіївці.

«Моя поїздка сьогодні - це вираження солідарності по відношенню до тих людей, які страждають від російської агресії. Окремо хочу подякувати військовим, які мужньо захищають нашу незалежність і нашу українську землю. Люди мені особисто казали «це наша українська земля, ми нікому її не віддамо». Це ті люди, які страждають від обстрілу», - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено