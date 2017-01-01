Радбез ООН збереться на закритому засідання через ситуацію в Авдіївці

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2 лютого Рада Безпеки ООН під керівництвом постпреда України проведе брифінг щодо ситуації в Україні

Рада безпеки ООН 31 січня розгляне в закритому режимі загострення ситуації на сході України.

Про це повідомляє «Радіо ООН».

«На прохання делегації України Рада безпеки ООН розгляне сьогодні в закритому режимі ситуацію на сході України», — йдеться у повідомленні.

По просьбе делегации Украины Совет Безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины pic.twitter.com/pZOQ2uIU8s — Радио ООН (@UNRadioRU) 31 січня 2017 р.

Також в ООН повідомили, що 2 лютого відбудеться брифінг щодо ситуації в Україні.

«У четвер 2 лютого Рада Безпеки ООН під керівництвом постпреда України проведе брифінг щодо ситуації в Україні, повідомив В.Єльченко», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Окрім того, Прокопчук закликав держав–учасниць ОБСЄ активізувати тиск на Росію, аби змусити її зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі і «запобігти жахливій гуманітарній катастрофі в регіоні».

«Ми наполягаємо на тому, щоб Російська Федерація взяла на себе відповідальність за виконання своїх зобов'язань і припинила свої агресивні дії в авдіївській промисловій зоні та на Донбасі в цілому. Режим припинення вогню і безпека вкрай необхідні для цивільного населення», – додає він.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено