Росія буде й надалі дестабілізувати Балкани, – експерт-міжнародник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дарія Гайдай

Росія хоче змусити Європу знову займатися Балканами і менше звертати увагу на українське питання, впевнена Гайдай

Російська стратегія дестабілізації ситуації на Балканах полягає в тому, щоб завадити країнам колишньої Югославії інтеграції до ЄС та НАТО. Про це розповіла Дарія Гайдай, аналітик Інституту світової політики, під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

За її словами, Росії потрібні Балкани тільки для того, щоб дестабілізувати там ситуацію.

«Про це вже говорять останні кілька місяців на вищому рівні в ЄС, особливо після візиту Федеріки Могеріні в цей регіон. Про дії Росії попереджали аналітики ще рік тому, що є загроза порохової бочки на Балканах. Адже Росія має інструменти вплив там. Вона має місцевих політиків, які готові підтримувати її порядок денний. А також Росія має структури та інституції, які теж можуть працювати на поширення російського впливу, це різноманітні культурні інституції, організації співпраці. Наприклад, в Сербії таких інституцій нараховується понад сотні», - зауважує аналітик.

На переконання Гайдай, Росія намагається своїми діями завадити вступу західних Балкан до ЄС та НАТО. А з іншого боку Росія хоче змусити Європу знову займатися Балканами, і зокрема менше звертати увагу на українське питання.

Нагадаємо, що Нагадаємо, у четвер, 27 квітня, демонстранти, багато з яких – прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвські, прорвали кордони поліції та увірвалися до будівлі парламенту після того, як соціал-демократи та партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту – етнічного албанця Талата Джафері. Під час сутичок у парламенті було поранено лідера соціал-демократів Зорана Заєва і кількох його однопартійців. Повідомлялося, що біля будівлі парламенту та всередині було поранено 77 осіб, серед поранених – 22 поліцейських та троє македонських депутатів.

Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив зі телезверненням, у якому закликав до спокою і «зваженої та відповідальної поведінки». Прояви насильства під час протестів засудили в Європейському союзі.

В ООН заявили, що насильство щодо обраних представників народу, подібне до нападів на депутатів у парламенті Македонії, є неприпустимим.

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