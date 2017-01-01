Савченко запропонувала зняти недоторканність з Парасюка і Пашинського
- Сьогодні, 07:32
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Парасюк вчинив неправильно, піднявши руку першим на правоохоронців, вважає Савченко
Народний депутат Надія Савченко запропонувала зняти недоторканність з нардепів Володимира Парасюка і Сергія Пашинського.
Про таке заявила Савченко у програмі FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко, коментуючи сутички після розгону блокадників торгівлі з окупованим Донбасом.
«Депутат Парасюк вчинив неправильно, піднявши руку першим на правоохоронців. Депутати мають над народом перевагу, ми маємо недоторканність. Нас вдарити не можуть, значить можемо бити тільки ми», - заявила Савченко.
Інший нардеп, Сергій Пашинський, за її словами, теж неправильно зробив, коли вистрілив у людину.
«Тому я вважаю, що депутатам має бути хоча б якась дисциплінарна кара, або зняття недоторканності з обох за те, що першими зачепили іншу людину. Якщо б ти був на рівні, можна було б махати кулаками», – дала пораду колегам нардеп.
За словами Савченко, іншим аспектом блокади є дії правоохоронців.
«Вони дійсно мають наказ. Це важко зрозуміти ще з часів Майдану. Але ти починаєш це розуміти, коли осмислюєш роль силових структур. У них не може бути махновщини, у них навіть не може бути демократії. І у принципі вони на цьому будуються – в іншому випадку в нас просто не буде силових структур», – зазначила нардеп.
Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост.
Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців.
Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.
За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.
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Джерело: zik.ua