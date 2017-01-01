Савченко запропонувала зняти недоторканність з Парасюка і Пашинського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Пашинський

Парасюк вчинив неправильно, піднявши руку першим на правоохоронців, вважає Савченко

Народний депутат Надія Савченко запропонувала зняти недоторканність з нардепів Володимира Парасюка і Сергія Пашинського.

Про таке заявила Савченко у програмі FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко, коментуючи сутички після розгону блокадників торгівлі з окупованим Донбасом.

«Депутат Парасюк вчинив неправильно, піднявши руку першим на правоохоронців. Депутати мають над народом перевагу, ми маємо недоторканність. Нас вдарити не можуть, значить можемо бити тільки ми», - заявила Савченко.

Інший нардеп, Сергій Пашинський, за її словами, теж неправильно зробив, коли вистрілив у людину.

«Тому я вважаю, що депутатам має бути хоча б якась дисциплінарна кара, або зняття недоторканності з обох за те, що першими зачепили іншу людину. Якщо б ти був на рівні, можна було б махати кулаками», – дала пораду колегам нардеп.

За словами Савченко, іншим аспектом блокади є дії правоохоронців.

«Вони дійсно мають наказ. Це важко зрозуміти ще з часів Майдану. Але ти починаєш це розуміти, коли осмислюєш роль силових структур. У них не може бути махновщини, у них навіть не може бути демократії. І у принципі вони на цьому будуються – в іншому випадку в нас просто не буде силових структур», – зазначила нардеп.

Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов'янська на чолі з нардепом Володимиром Парасюком здійснили напад на працівників поліції та прорвалися через блокпост.

Внаслідок нападу постраждало семеро правоохоронців.

Пізніше Парасюк заявив про обстріл колони блокувальників краматорською поліцією.

За фактом інциденту з нападом учасників блокади під керівництвом Парасюка на поліцейських слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа» Кримінального кодексу України.

Читайте також інтерв'ю Володимира Парасюка «Главкому»

Джерело: zik.ua