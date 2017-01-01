Савченко розповіла, як потрапила на окупований Донбас «контрабандними стежками»

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Савченко зазначила, що не переходила лінію розмежування із Рубаном

Народний депутат Надія Савченко заявила, що потрапила на непідконтрольну територію стежками, якими возять контрабанду. Про це вона розповіла сьогодні на брифінгу у Києві.

Вона зазначила, що не переходила лінію розмежування з Володимиром Рубаном, керівником Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус».

Нагадаємо, що 27 лютого СБУ скасувала Рубану дозвіл про перетин лінії зіткнення на Донбасі.

Раніше СБУ провела опитування керівника українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Сьогодні в СБУ заявили, що у дозволі на перетин лінії зіткнення з ОРДЛО Рубан вказав мету поїздки не переговори для обміну заручниками, а догляд за квартирою тещі.

Нагадаємо, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном. Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Facebook.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України має багато запитань до Савченко і має намір її опитати найближчим часом.