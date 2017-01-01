Сім'ям загиблих в авіакатастрофі під Бішкеком виплатять компенсацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За попередніми даними спеціалістів, причиною аварії стала помилка пілотів

Сім'ям загиблих під час аварії турецького вантажного літака під Бішкеком буде виплачена компенсація у розмірі 100 тис. сомів.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Мухаметкалий Абулгазієв, повідомляє K-News.

Він додав, що крім цього співробітники МНС, аеропорту Манас та інших відомств перерахують одноденну зарплату для допомоги сім'ям загиблих.

«Що стосується відшкодування житла, то це питання вирішиться після розслідування. На даний момент Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом аварії», - сказав віце-прем'єр.

За його словами, питання про переселення жителів в інше місце не стоїть: «Нам потрібно зараз вирішити поточні питання».

Наразі впізнано 15 тіл загиблих.

Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту «Манас» у Бішкеку зазнав краху вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу. Міністр охорони здоров'я Киргизстану Талантбек Батиралієв повідомляв про 37 загиблих. 17 січня у Киргизстані оголошено днем загальнонаціональної жалоби за загиблими внаслідок авіакатастрофи.