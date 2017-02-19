«Справа Артеменка»: Керівника центру перспективних досліджень викликають на допит

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Керівник неурядової організації Міжнародний центр перспективних досліджень Василь Філіпчук

Василь Філіпчук відмовився отримувати повістку на допит з рук прокурора

Прокуратура викликає на допит керівника неурядової організації Міжнародний центр перспективних досліджень Василя Філіпчука у якості свідка у так званій «справі Артеменка» про нібито передачу екс-депутатом Радикальної партії Андрієм Артеменком оточенню президента США Дональда Трампа плану нормалізації відносин між Україною та РФ, який передбачав передачу Криму Росії.

Про це Філіпчук повідомив Громадському, пред’явивши відповідний документ.

За його словами, він відмовився отримувати цю повістку з рук прокурора, тому документ передали адміністраторці офісу.

«Я ще не знаю, чи буду йти на допит до прокуратури. Зараз ми обговорюємо план дій на цей випадок з юристами», – сказав Філіпчук.

Нагадаємо, що 13 квітня у приміщенні Міжнародного центру перспективних досліджень в Києві прокуратура Автономної республіки Крим влаштувала обшук у рамках «справи Артеменка».

Філіпчук заявляє, що влаштовані у Центрі силовиками обшуки були необґрунтовані, оскільки екс-депутат Радикальної партії не мав жодного стосунку до діяльності його установи.

The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т.зв. план Артеменка.